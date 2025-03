Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2503071

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Samstag (15. März 2025) überraschte der Bewohner eines Reihenhauses an der Hahnemannstraße einen Einbrecher in seinem Haus. Der 21-Jährige hatte sich gegen 15:20 Uhr im ersten Obergeschoss des Hauses befunden, als er aus dem Erdgeschoss verdächtige Geräusche hörte. Als er nach dem Rechten schaute, stellte er fest, dass sich ein dunkel gekleideter Mann im Hausflur befand. Dieser flüchtete beim Erblicken des Bewohners aus dem Haus und lief davon. Etwa eine halbe Stunde wurde die Polizei über den Einbruch informiert. Im Rahmen der Tatortaufnahme stellte sich heraus, dass der Täter offenbar die Terrassentür aufgehebelt und sich so Zutritt in das Haus verschafft hatte.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

Im Zeitraum von Sonntag (9. März 2025) bis Sonntag (16. März 2025) sind bislang noch unbekannte Täter in eine Wohnung an der Memeler Straße eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kletterten die Täter hierzu auf den Balkon im ersten Obergeschoss, wo sie die dortige Balkontür aufhebelten und so in die Wohnung gelangten. Diese durchsuchten sie dann nach Wertgegenständen. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Bereits in der Nacht von Donnerstag (13. März 2025) auf Freitag (14. März 2025) sind bislang noch unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Posener Weg eingebrochen. Hierzu hebelten sie ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnung anschließend nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Bereits am Freitagabend (14. März 2025) überraschte gegen 19:25 Uhr eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Von-Hünefeld-Straße drei Männer, die sich unberechtigterweise auf dem Balkon ihrer Nachbarin aufgehalten hatten. Die dunkel gekleideten Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren flüchteten, als sie bemerkten, dass sie entdeckt wurden. Die kurz darauf alarmierte Polizei konnte im Rahmen ihrer Fahndung leider keine verdächtigen Personen mehr antreffen, stellte an der Balkontür aber frische Hebelmarken fest. Zu einem vollendeten Einbruch war es jedoch nicht gekommen.

Ebenfalls am Freitag drangen im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 21:10 Uhr bislang noch unbekannte Täter in eine Hochparterre-Wohnung an der Von-Velbrück-Straße ein. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hebelten sie hierzu die Wohnungstür der betroffenen Wohnung auf, ehe sie diese nach Wertgegenständen durchsuchten. Was entwendet wurde stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

In der Nacht zu Samstag (15. März 2025) ist ein bislang noch unbekannter Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Von-Holstein-Straße eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kletterte der Täter über eine Leiter an das Küchenfenster im ersten Stock und hebelte dieses anschließend gewaltsam auf. Anschließend wurde die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Was entwendet wurde stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe der Einbrüche in Langenfeld kann die ermittelnde Kriminalpolizei nicht ausschließen, dass die Taten von den gleichen Tätern begangen wurden.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Beobachtungen rund um die Tatorte gemacht?

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

