Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rauch aus Wohnung; Verkehrsunfälle; Einbrüche in Jugendtreff und Vereinsheim; Streitigkeiten; Automat aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Angebranntes Essen

Angebranntes Essen hat am Donnerstagnachmittag, kurz vor 17.30 Uhr, in der Frankenstraße die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Zuvor hatte ein Zeuge einen Alarm schlagenden Rauchmelder gehört. Nachdem sich die Feuerwehr Zutritt zur betroffenen Wohnung verschafft hatte, stellte sich heraus, dass angebranntes Essen auf einem eingeschalteten Herd den Rauch ausgelöst hatte. Personen hatten sich in den Räumen nicht befunden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Engstingen (RT): Unfall beim Abbiegen

Ein Verkehrsunfall beim Abbiegen hat sich am Donnerstagmittag im Gewerbepark Haid ereignet. Gegen 14.10 Uhr befuhr eine 52 Jahre alte Frau mit einem Motorroller die Straße Finstere Birken und wollte an der Kreuzung mit der Eberhard-Finckh-Straße nach links in diese abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Opel eines 29-Jährigen, der aus einer Nebenstraße der Eberhard-Finckh-Straße heraus seinerseits nach rechts abbiegen wollte. Infolge des Zusammenstoßes kam die 52-Jährige zu Fall. Sie erlitt beim Unfall nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Für sie wurde ein Rettungswagen angefordert. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 4.000 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Radfahrer zu Fall gekommen

Zu einem Verkehrsunfall mit einem gestürzten Radfahrer ist es am Donnerstagnachmittag in Esslingen gekommen. Gegen 16.20 Uhr befuhr der 57-Jährige den Radweg am Ende der Fleischmannstraße und blieb beim Vorbeifahren an einer Fußgängergruppe an der Kleidung einer der Personen hängen. Daraufhin verlor er das Gleichgewicht und kam zu Fall. Aufgrund seiner beim Sturz erlittenen Verletzungen brachte der Rettungsdienst den Mann ins Krankenhaus. (mr)

Altdorf (ES): Bargeld gestohlen

Ein Unbekannter ist in der Zeit zwischen Mittwoch, 17.20 Uhr, und Donnerstag, 13.45 Uhr, in einen Jugendtreff in der Kirchstraße eingestiegen. Über ein Fenster verschaffte sich der Täter zunächst Zutritt zum Gebäude und entwendete dann einen kleinen Tresor mit etwas Bargeld. Der Polizeiposten Neckartenzlingen ermittelt. (mr)

Neuhausen/Fildern (ES): Mit Fahrzeug kollidiert

Ein Radfahrer musste nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Den aktuellen Ermittlungen zufolge war der 32-Jährige mit seinem Pedelec auf der Hauffstraße unterwegs und kollidierte mit einem geparkten Sprinter. Ein Zeuge entdeckte den gestürzten Mann gegen 19.30 Uhr und wählte den Notruf. Da die Polizeibeamten bei dem 32-Jährigen Alkoholgeruch wahrnahmen, musste der Mann im Krankenhaus auch eine Blutprobe abgeben. (mr)

Wendlingen (ES): Diebstahl von Fahrzeug (Zeugenaufruf)

Zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitag, sechs Uhr, hat ein Unbekannter einen verschlossen in der Straße Am alten Sportplatz geparkten BMW 520d xDrive in Schwarz entwendet. An dem Fahrzeug im Wert von etwa 23.000 Euro waren die amtlichen Kennzeichen ES-MA7182 angebracht. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07022/9224-0 um Zeugenhinweise. (rd)

Tübingen (TÜ): Bei Sturz verletzt

Eine Seniorin ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend verletzt worden. Die 73-Jährige war kurz vor 18.30 Uhr auf ihrem Fahrrad auf der Kreßbacher Straße unterwegs, als sie beim Einbiegen in den Steinlachwasen alleinbeteiligt stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte nachfolgend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (mr)

Gomaringen (TÜ): Gegen Laternenmast geprallt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen auf der Hermann-Hesse-Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Tübingen. Ein 23-Jähriger war gegen 7.15 Uhr mit seinem Skoda Enyaq auf der Hermann-Hesse-Straße unterwegs, als vom Sally-Adamsohn-Platz herkommend, ein Kind auf seinem Fahrrad einbog und ihm auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden wich der Autofahrer nach rechts aus und prallte gegen eine neben der Fahrbahn befindliche Straßenlaterne. Nach dem Unfall unterhielt er sich noch mit dem Jungen, der nicht verletzt wurde und dem es offenbar gut ging und schickte ihn weiter in die Schule. Personalien waren nicht ausgetauscht worden. Der Skoda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Auto wird auf etwa 7.500 Euro, der Schaden an der Straßenlaterne auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Der Junge, der mit Helm auf einem Fahrrad in Richtung Schule unterwegs war, wird als etwa 150 Zentimeter groß und braunen Haaren beschrieben. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit Reißverschluss und einer dreiviertel Hose bekleidet. Hinweise bitte an das Polizeirevier Tübingen, Telefon 07071/972-1400. (cw)

Haigerloch (ZAK): Streitigkeiten

Eine nicht funktionierende Bezahlkarte dürfte ersten Erkenntnissen zufolge die Ursache einer Auseinandersetzung zwischen sechs Männern im Alter von 17 bis 39 Jahren am Donnerstagabend auf einem Parkplatz in der Salinenstraße gewesen sein. Gegen 20.20 Uhr trafen die Männer auf dem Parkplatz aufeinander, wobei es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung kam, die im weiteren Verlauf in Handgreiflichkeiten mündete. Dabei wurden fünf der Beteiligten verletzt und mussten nachfolgend vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ihrer Blessuren ins Krankenhaus gebracht werden. Der Polizeiposten Haigerloch hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen. (cw)

Bitz (ZAK): Warenautomat aufgebrochen

Einen Warenautomaten in der Sandgrubenstraße haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aufgebrochen und ausgeplündert. Was gestohlen wurde und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Winterlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Albstadt (ZAK): In Tennisheim eingebrochen

In ein Tennisheim in Ebingen ist von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen worden. Zwischen 23.15 Uhr und acht Uhr beschädigte ein Unbekannter eine Tür des Gebäudes und gelangte so ins Innere, wo er eine weitere Tür beschädigte. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt. (rd)

Balingen (ZAK): Gas- und Bremspedal verwechselt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Seniorin bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Dahlienstraße in Engstlatt erlitten. Nach derzeitigem Kenntnisstand verwechselte die Frau gegen 7.15 Uhr das Brems- und das Gaspedal ihres Wagens, worauf dieser rückwärts gegen die Gartenmauer eines gegenüberliegenden Grundstücks prallte, eine Einfahrt querte und schließlich an einem Treppenaufgang zum Stehen kam. Die Autofahrerin wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 23.000 Euro geschätzt. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell