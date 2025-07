POL-RT: Segelflugzeug abgestürzt

Reutlingen (ots) - Sofa in Brand geraten Am frühen Samstagabend ist es in der Ringelbachstraße zum Brand eines Sofas gekommen. Gegen 18.00 Uhr ging bei der integrierten Leitstelle Reutlingen ein Brandalarm ein. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Sofa in einer Wohnung in Brand geraten war, welches durch die Feuerwehr Reutlingen schnell gelöscht werden konnte. Der sich in der Wohnung befindliche ...

