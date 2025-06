POL-PDPS: Sperrung wegen Rettungshubschrauber

Pirmasens (ots) - Am späten Abend des 14.06.2025 kam es in der Gasstraße in Pirmasens zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos. Diese fuhren in Richtung Hauptbahnhof, wobei der 20-jährige Unfallverursacher seinem Vordermann auffuhr. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass er erheblich alkoholisiert war. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nun muss er mit der Entziehung ...

mehr