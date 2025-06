POL-PDPS: Autoscheibe eingeschlagen und Gegenstände entwendet

Pirmasens (ots) - Am 12.06.2025, 23:00 Uhr, parkte ein Mann seinen dunkelblauen Opel Meriva mit PS-Kennzeichen am Fahrbahnrand in der Max-Reger-Straße in Pirmasens. Am nächsten Morgen, um 11:00 Uhr, stellte er Beschädigungen am linken Frontscheinwerfer, der Stoßstange und der Motorhaube fest. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt. Da die Beamten an der Unfallstelle Erdreste vorfanden kann nicht ...

