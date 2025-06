Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrerflucht in der Max-Reger-Straße

Pirmasens (ots)

Am 12.06.2025, 23:00 Uhr, parkte ein Mann seinen dunkelblauen Opel Meriva mit PS-Kennzeichen am Fahrbahnrand in der Max-Reger-Straße in Pirmasens. Am nächsten Morgen, um 11:00 Uhr, stellte er Beschädigungen am linken Frontscheinwerfer, der Stoßstange und der Motorhaube fest. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt. Da die Beamten an der Unfallstelle Erdreste vorfanden kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Baustellenfahrzeug involviert gewesen sein könnte. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell