POL-PDPS: Einbruchschutz - Präventionsexperten der Polizei mit Sicherheitsmobil auf dem Exe

Bundenthal (Südwestpfalz) (ots) - In der Nacht von Pfingstmontag (09.06.2025) auf Dienstag (10.06.2025) stiegen unbekannte Täter in einen Discounter in der Rumbacher Straße ein. Der Einbruch wurde am Dienstag um 5.30 Uhr von einer Mitarbeiterin des Marktes entdeckt. Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Diebe über das Dach in das Gebäude ein. Ob und was entwendet wurde ist derzeit Gegenstand der polizeilichen ...

mehr