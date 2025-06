Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbrecher kommen übers Dach

Bundenthal (Südwestpfalz) (ots)

In der Nacht von Pfingstmontag (09.06.2025) auf Dienstag (10.06.2025) stiegen unbekannte Täter in einen Discounter in der Rumbacher Straße ein. Der Einbruch wurde am Dienstag um 5.30 Uhr von einer Mitarbeiterin des Marktes entdeckt. Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Diebe über das Dach in das Gebäude ein. Ob und was entwendet wurde ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Am Dach der Filiale entstand Sachschaden. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat den Fall übernommen und fragt: Hat jemand in der fraglichen Nacht etwas Verdächtiges beobachtet oder gehört? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder per E-Mail unter kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

