Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Einbrüche, Verkehrsunfälle mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Sofa in Brand geraten

Am frühen Samstagabend ist es in der Ringelbachstraße zum Brand eines Sofas gekommen. Gegen 18.00 Uhr ging bei der integrierten Leitstelle Reutlingen ein Brandalarm ein. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Sofa in einer Wohnung in Brand geraten war, welches durch die Feuerwehr Reutlingen schnell gelöscht werden konnte. Der sich in der Wohnung befindliche Wohnungsinhaber wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Am Sofa entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Lichtenstein-Unterhausen (RT): Maschinenbrand

Sachschaden in bislang unbekannter Höhe ist am Samstag bei einem Brand einer Härtungsmaschine in einer Fertigungshalle in der Quellenstraße entstanden. Gegen 12.30 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zur Brandstelle aus. Der Brand konnte durch die Feuerwehr, welche mit elf Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften vor Ort war, schnell gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Zum Sachschaden kann noch keine Aussage getroffen werden. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Geschäftsbetrieb konnte gegen 13.45 Uhr wiederaufgenommen werden. Aufgrund des Einsatzes musste eine Spur der B312 gesperrt und der Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeleitet werden, weshalb es zu nicht unerheblichen Verkehrsbehinderungen kam.

Dettingen an der Erms (RT): In Bäckereifiliale eingebrochen

Über eine von ihnen zerstörte Fensterscheibe sind Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Bäckereifiliale in Dettingen an der Erms eingestiegen. Gegen 0.00 Uhr bemerkte ein Zeuge den Einbruch in der Daimlerstraße und konnte in diesem Zusammenhang auch drei verdächtige Personen wahrnehmen, welche zu Fuß von der Tatörtlichkeit flüchteten. Offenbar wurden die Täter bei der Tatausführung durch das Auslösen der Alarmanlage gestört. Zwei der Verdächtigen flüchteten in Richtung Kappishäuserstraße, einer in Richtung der Tankstelle. Eine verdächtige Person wurde vom Zeugen als etwa 25-35 Jahre alt mit schlanker Statur beschrieben. Die Person hatte seitlich kurze und oben etwas längere Haare und trug eine schwarze Jeans sowie ein schwarzes Oberteil, ähnlich einem Jogginganzug. Die zweite Person trug eine Jacke oder Weste, darunter einen Kapuzenpullover. Die dritte Person konnte vom Zeugen nicht beschrieben werden. Im Zuge der sofortigen Fahndungsmaßnahmen konnten die Personen nicht mehr festgestellt werden. Die Täterschaft verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Diebesgut konnten sie keines erlangen. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten vor Ort zahlreiche Spuren. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Münsingen (RT): Alleinbeteiligt mit Leichtkraftrad gestürzt

Nach derzeitigem Stand schwere Verletzungen hat der Fahrer eines Leichtkraftrades bei einem Verkehrsunfall auf der B465 am Samstagabend erlitten. Der 16-Jährige befuhr mit seiner Yamaha gegen 21.10 Uhr die Seeburger Steige in Richtung Bad Urach, als er vermutlich infolge eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro, es wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert.

Mössingen (TÜ): In Freibad eigebrochen

In der Zeit von Freitag, 21.30 Uhr bis Samstag, 07.55 Uhr, ist es zu einem Einbruch in das Mössinger Freibad gekommen. Bislang unbekannte Täter stiegen zunächst auf bislang unbekannte Art und Weise in das umfriedete Gelände ein. Im weiteren Verlauf wurde die verglaste Türe zum Kiosk eingeworfen und ein Fenster zu den Räumlichkeiten des Freibadpersonals eingeschlagen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde ein Tresor ohne Inhalt und ein Karton mit Getränkeflaschen entwendet. Der Tresor und die Getränkeflaschen konnten im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme auf dem Freibadgelände aufgefunden werden. Die Spurensicherung erfolgte durch Spezialisten der Kriminalpolizei. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Mössingen (TÜ): Einbruch

Am Samstagmorgen ist es zu einem Einbruch in Gewerberäumlichkeiten in der Bahnhofstraße gekommen. Gegen 05.20 Uhr meldete eine Zeugin über den Polizeinotruf, dass sie ein Scherbenklirren wahrgenommen und Personen beim Flüchten gesehen hatte. Vor Ort stellte eine Streifenwagenbesatzung eine eingeschlagene Fensterscheibe im Erdgeschoss fest. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnte ein Tatverdächtiger in der Nähe des Tatorts kontrolliert werden. Der Jugendliche wurde zum Polizeirevier gebracht und nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen einem Erziehungsberechtigten übergeben. Weitere Tatverdächtige konnten im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen werden. Die Spuren am Tatort wurden durch Spezialisten der Kriminalpolizei gesichert. Bislang kann keine Aussage über das entwendete Gut getroffen werden. Der Sachschaden am Fenster beträgt mehrere hundert Euro. Ob ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in das Mössinger Freibad besteht ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeipostens Mössingen.

Albstadt (ZAK): Verletzte nach Verkehrsunfall

Fünf leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von circa 55.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagmittag auf der L449 zwischen Burladingen-Hermannsdorf und Bitz ereignet hat. Gegen 13.00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der L449 und der Kreisstraße K7102 zunächst zu einer Kollision zwischen einer 36-jährigen Fahrzeugführerin eines Pkw Ford S-Max und eines Seat Cupra, welcher von einem 38-Jährigen gelenkt wurde. Die 36-Jährige bog von der K7102 kommend nach links in Richtung Bitz ab und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten Pkw des 38-Jährigen, der die L449 in Richtung Neuweiler befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw Ford auf ein weiteres Fahrzeug geschleudert. Hierbei handelte es sich um ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr, das sich jedoch nicht auf einer Einsatzfahrt befand. Der 33-jährige Fahrzeuglenker des Feuerwehrfahrzeugs der Marke IVECO zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Auch die Unfallverursacherin und deren beiden Fahrzeuginsassen wurde ebenso wie der Seat-Fahrer leicht verletzt. Vier der Unfallbeteiligten wurden vorsorglich mit dem Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle zeitweise voll gesperrt werden.

Bitz (ZAK): Fünf Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Fünf leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 48.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagnachmittag auf der L 448 bei Bitz zugetragen hat. Ein 24-jähriger Lenker einer Mercedes-Benz C-Klasse befuhr die Strecke gegen 16.30 Uhr in Fahrtrichtung Freudenweiler und wollte an der Einmündung zur L449 nach links in Richtung Ortsmitte Bitz abbiegen. Hierbei übersah er eine entgegenkommende, 35 Jahre alte Lenkerin eines VW Polo, welche die L448 in Fahrtrichtung Albstadt befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei verletzten sich die Fahrerin des VW sowie ihre beiden mitfahrenden, vier Monate und 6 Jahre alten Kinder leicht. Auch der Fahrer des Mercedes sowie seine 22-jährige Mitfahrerin erlitten hierbei leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden teilweise vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten musste die Straße für knapp zwei Stunden voll gesperrt werden, wobei keine nennenswerten Verkehrsbehinderungen zu verzeichnen waren. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Balingen (ZAK): Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Samstagabend auf der L365 zwischen Balingen-Ostdorf und Schmiden ereignet. Eine 38-jährige Lenkerin eines Pkw Fiat Bravo befuhr gegen 17.40 Uhr die Landesstraße L365 von Ostdorf kommend in Richtung Balingen. Im Kreuzungsbereich zur K7125 wollte die Fahrzeugführerin nach links in diese abbiegen und missachtete hierbei den Vorrang des entgegenkommenden Pkw Ford Fiesta, welcher von einem 49-jährigen Fahrzeugführer gelenkt wurde. In Folge der Kollision verlor der Ford Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam im Straßengraben auf der Seite liegend zum Stillstand. Aufgrund des Zusammenstoßes erlitt der 49-Jährige leichte Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf insgesamt circa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallörtlichkeit musste im Rahmen der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Unfallstelle durch die Straßenmeisterei Balingen abgestreut werden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang wurden vom Polizeirevier Balingen übernommen.

Albstadt (ZAK): Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Tierberger Straße in Albstadt nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden. Gegen 18.10 Uhr war ein 57-jähriger Mann mit seiner Suzuki in Richtung Ortsmitte des Stadtteils Lautlingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er auf einen vorausfahrenden Audi auf, dessen ebenfalls 57-jähriger Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer teilweise über den Pkw geschleudert und zog sich dabei entsprechende Verletzungen zu. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Audi Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird derzeit auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell