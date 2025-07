Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Räuberischer Diebstahl; Verkehrsunfälle; Einbruch; Exhibitionist; Sachbeschädigung; Telefonbetrug; Nägel auf Rennstrecke ausgelegt

Reutlingen (ots)

Bekleidung gestohlen und Mitarbeiter verletzt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 24-Jährigen sowie seinen noch unbekannten Komplizen. Die beiden Männer betraten am Montagmittag gegen 12.40 Uhr ein Bekleidungsgeschäft in der Wilhelmstraße. Während der noch unbekannte Täter die Verkäuferin in ein Gespräch verwickelte, soll der 24-Jährige zwei hochwertige Jacken gestohlen und die Filiale verlassen haben. Als hierbei die Diebstahlssicherung auslöste, verfolgten zwei Ladendetektive den Flüchtigen, konnten diesen kurze Zeit später festhalten und zurück in das Bekleidungsgeschäft bringen. Vor diesem befand sich der bislang unbekannte Tatverdächtige, der sofort auf die beiden Angestellten verbal einwirkte, seinen Bekannten loszulassen. Im weiteren Verlauf versuchte der Festgehaltenen vergeblich, sich zu befreien und verletzte hierbei einen 23-jährigen Ladendetektiv leicht. Der zweite Tatverdächtige wurde währenddessen von einem Passanten zu Boden gebracht und dort zunächst fixiert. Die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten konnten lediglich den 24 Jahre alten Tatverdächtigen und die beiden entwendeten Jacken antreffen. Seinem Komplizen war zwischenzeitlich die Flucht gelungen. Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Der Flüchtige wird beschrieben mit schlanker Figur, blasser Haut, circa 190 cm groß, Tätowierung unter dem rechten Auge und am Hals. Bekleidet war er mit einem dunklen Trainingsanzug und einer dunklen Kappe. Zeugen, die das Geschehene beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. Insbesondere benötigt die Polizei die Unterstützung des Passanten, der einen der beiden Tatverdächtigen am Boden festgehalten hat. (gj)

Metzingen (RT): Unfall am Stauende

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag auf der B312. Ein 27-Jähriger war kurz nach 17.30 Uhr mit einem Peugeot 306 auf der linken Spur der Bundesstraße von Reutlingen herkommend in Richtung Stuttgart unterwegs. Aufgrund eines Rückstaus kurz vor dem einspurigen Bereich musste er sein Fahrzeug auf der nassen Fahrbahn abbremsen. Der Peugeot kollidierte in der Folge mit dem linken Heck des Mini einer 56-Jährigen, die die rechte Spur befuhr. Der Mini wurde daraufhin gedreht und kam quer auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der Peugeot blieb auf der linken Spur liegen. Sowohl die 56-Jährige als auch der Peugeot-Lenker wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Einsatzes musste die B312 bis etwa 19 Uhr voll gesperrt werden. Anschließend konnte die rechte Fahrspur freigegeben werden. Infolge eines technischen Defekts beim Abschleppen des nicht mehr fahrbereiten Peugeot musste die Bundesstraße zwischen 20 Uhr und 20.50 Uhr erneut voll gesperrt werden. (rd)

Lichtenstein (RT): In Lagerhalle eingebrochen

In eine Lagerhalle in der Wilhelmstraße ist in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. Über eine Treppe stiegen die Unbekannten auf das Dach des Gebäudes. Dort gelangten sie über ein Oberlicht ins Innere der Halle, wo sie einen Karton mit gelagerten Waren öffneten und diese teilweise entwendeten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt (rd)

Zwiefalten (RT): Beim Abbiegen mit entgegenkommendem Fahrzeug zusammenstoßen

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B312 bei Baach nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Ein 65-Jähriger befuhr gegen 16.15 Uhr mit einem Wohnmobil die Bundesstraße in Richtung Riedlingen. An der zweiten Einmündung nach Baach wollte er entgegen der eigentlich vorgeschriebenen Fahrtrichtung nach links abbiegen. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden Skoda Octavia eines 30 Jahre alten Mannes und kollidierte im Einmündungsbereich mit dessen Pkw. Das Wohnmobil drehte sich daraufhin und prallte mit der vorderen linken Fahrzeugecke gegen den VW up! einer 24-Jährigen, die hinter dem Wohnmobil zum Stehen gekommen war. Sowohl der Skoda-Lenker als auch der Wohnmobil-Fahrer wurden nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Während der 30-Jährige zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, lehnte der 65-Jährige eine weitere medizinische Untersuchung ab. Ihre beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei waren zur Unfallstelle ausgerückt. Diese musste bis etwa 19.20 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde in dieser Zeit durch Baach geleitet. (rd)

Esslingen (ES): Auto überschlagen

Eine Leichtverletzte und mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den eine 37-Jährige am Dienstagmorgen auf der Talstraße verursacht hat. Die Frau war gegen 2.50 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse auf der Talstraße von Wäldenbronn herkommend unterwegs, als sie derzeitigen Ermittlungen zufolge aufgrund von Übermüdung nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort krachte sie zunächst ins Heck eines ordnungsgemäß geparkten Renault, der durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor geparkten Ford Transit aufgeschoben wurde. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Mercedes und kam auf der Gegenfahrspur auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Auto befreien und wurde nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihre A-Klasse wurde von einem Abschleppdienst geborgen. (cw)

Wendlingen (ES): Führerschein einbehalten

Eine Autofahrerin musste am Montagnachmittag ihren Führerschein abgeben. Die 79-Jährige war mit einem Mercedes kurz vor 17 Uhr auf der L 1200 von Köngen herkommend unterwegs und bog dann auf der Neckarbrücke nach rechts in Richtung Heinrich-Otto-Straße ab. An der Einmündung fuhr die Seniorin beim Abbiegen nicht äußerst rechts, sodass es zur Kollision mit dem BMW eines 31-Jährigen kam, der wartend auf der Linksabbiegerspur stand. Nach dem Zusammenstoß setzte die Frau ihre Fahrt in Richtung Oberboihingen fort. Dabei fuhr sie Zeugenangaben zufolge Schlangenlinien und touchierte beinahe die Leitplanken. Am Kreisverkehr Unterboihinger Straße / Daimlerstraße stieß der Mercedes gegen den hohen Bordstein der Mittelinsel, ehe die Seniorin in der Daimlerstraße anhielt. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Den Gesamtschaden an den Autos schätzt die Polizei auf circa 9.000 Euro. Den Führerschein der Frau behielten die hinzugerufenen Beamten ein. (mr)

Esslingen (ES): Brems-und Gaspedal verwechselt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Seniorin bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag, kurz nach elf Uhr, im Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Weilstraße erlitten. Ersten Erkenntnissen zufolge verwechselte die 78-Jährige beim Einparken das Brems- mit dem Gaspedal ihres Toyota und fuhr auf einen vor ihr geparkten Skoda auf. Dieses wurde in der Folge von dem Toyota nach hinten geschoben und gegen einen in einer gegenüberliegenden Parklücke stehenden VW gedrückt. Die 78-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Nach einer Erstversorgung durch die Feuerwehr wurde sie von einer Rettungswagenbesatzung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 18.500 Euro. (rd)

Plochingen (ES): In der Öffentlichkeit selbst befriedigt (Zeugenaufruf)

Wie erst jetzt bekannt wurde hat sich ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen in der Bahnhofstraße selbst befriedigt. Gegen 5.30 Uhr war eine Zeugin zu Fuß in der Bahnhofstraße unterwegs, als sie an der Ecke Bahnhofstraße/Eisenbahnstraße einen Mann bemerkte, der ihr folgte. Dieser hatte zunächst seine Hand in der Hose und manipulierte damit augenscheinlich an seinem Geschlechtsteil. Kurz darauf holte er dieses aus der Hose heraus und onanierte vor der Frau. Als die Geschädigte den Täter darauf ansprach und ihn aufforderte, ihr nicht zu folgen, lief er ihr noch ein Stück hinterher und verschwand in der Folge. Der Täter wird als circa 35 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, mit schlanker Statur und dunklem Teint beschrieben. Bekleidet war er mit einer grauen Stoffhose und einem kurzen Hemd. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Plochingen unter der Telefonnummer 07153/307-0 entgegen. (gj)

Esslingen (ES): Vorfahrt missachtet und zusammengeprallt

Ein verletzter Pkw-Lenker und ein Schaden von 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag in der Lenaustraße. Ein 60-jähriger Skoda-Fahrer wollte kurz vor 14.30 Uhr von der Lenaustraße in die Esslinger Straße einbiegen. Da er einen von links kommenden, bevorrechtigten Mercedes, den eine 59-Jährige lenkte übersah, stießen die Fahrzeuge in der Folge zusammen. Die 59-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (gj)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Radfahrer kollidiert mit Pkw

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein Radler am Dienstagmorgen infolge eine Verkehrsunfalls bei der K 6910 erlitten. Dort wollte gegen 7.15 Uhr ein 25-jähriger Mountain-Biker von einem Feldweg kommend die Kreisstraße überqueren. Hierbei übersah der Mann jedoch einen bevorrechtigten 57 Jahre alten VW-Lenker und stieß mit diesem zusammen. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Radfahrer in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert. (gj)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Motorradfahrer gestürzt

Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat ein 63 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag, gegen elf Uhr, in der Neue Steige erlitten. Der Biker befuhr die Neue Steige in Richtung Einhornstraße und kam in einer dortigen Haarnadelkurve alleinbeteiligt zu Fall. Anschließend schlitterte seine Honda gegen einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Mini. Der 63-Jährige wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. (rd)

Rottenburg (TÜ): Mehrere Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Rottenburg sucht Zeugen zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen, die sich in der Nacht zum Samstag ereignet haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand zerkratzten ein oder mehrere Unbekannte zwischen 0.30 Uhr und acht Uhr morgens in der Sofienstraße, der Graf-Wolfegg-Straße sowie der Graf-Bentzel-Straße wie bislang bekannt sieben geparkte Autos. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die die Taten beobachtet haben, oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 zu melden. (mr)

Zollernalbkreis (ZAK): Telefonbetrüger am Werk (Warnhinweis)

Ein Mann aus einer Kreisgemeinde ist im Laufe des Montags von Telefonbetrügern um einen vierstelligen Betrag gebracht worden. Auf dem Computerbildschirm des Mannes war zuvor ein Sperrbildschirm erschienen, auf dem er aufgefordert wurde, eine vermeintliche Servicenummer anzurufen. Bei dem nachfolgenden Telefonat mit einem selbsternannten Mitarbeiter des Unternehmens wurde der Geschädigte aufgefordert mehrere Codes einzugeben. In der Folge öffnete der Mann auf Anweisung des Betrügers sein Online-Banking und tätigte mehrere Überweisungen. Später flog der Betrug dann auf. Informations- und Präventionstipps zu dieser leider sehr gängigen Betrugsmasche finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/tech-support-scam-telefonbetrug-erkennen-und-vermeiden/ (gj)

Balingen (ZAK): Hohen Sachschaden verursacht (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt derzeit das Polizeirevier Balingen gegen Unbekannt. Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr ein noch nicht identifizierter Fahrzeuglenker zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, die Ebergasse in Richtung Eyach. Beim Abbiegen in die Eyachstraße kollidierte er mit dem dortigen Brückengeländer, wobei mehrere Pfosten erheblich beschädigt wurden. Vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte sich allein der Schaden am Geländer auf einen fünfstelligen Betrag belaufen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise auf den Verursacher bzw. dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 beim Polizeirevier Balingen zu melden. (mr)

Albstadt (ZAK): Nägel auf Rennstrecke ausgelegt (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat auf der Strecke eines am Wochenende in Albstadt stattgefundenen Radrennens offenbar mutwillig Nägel ausgelegt. Nach derzeitigem Kenntnisstand brachte der Täter in der Zeit zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, zehn Uhr, auf einem Teilstück der Rennstrecke des Unteren Heersbergwegs hunderte, mehrere Zentimeter lange Nägel aus. Da diese noch rechtzeitig entdeckt worden waren, kam es zu keiner Gefährdung der Rennteilnehmer. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen zum Verursacher eingeleitet und bittet dabei um Zeugenhinweise. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07432/955-0 zu melden. (mr)

