POL-RT: Mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Hechingen (ZAK):

Nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft sind am frühen Montagmorgen (14.07.2025) ein 19-Jähriger und ein 16-Jähriger auf frischer Tat festgenommen worden. Die beiden befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Gegen 3.45 Uhr waren mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei zur Anschrift eines Juweliergeschäftes in der Herrenackerstraße ausgerückt, in dem kurz zuvor die Alarmanlage ausgelöst hatte. Zudem hatten Zeugen verdächtige Geräusche aus dem Gebäude wahrgenommen und die Polizei verständigt.

Die Einsatzkräfte konnten in unmittelbarer Nähe des Tatortes die beiden polizeibekannten Tatverdächtigen antreffen und vorläufig festnehmen. Möglicherweise war noch ein dritter Täter an dem Einbruch beteiligt, dieser konnte jedoch trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Streifenwagenbesatzungen nicht festgestellt werden. Am Tatort sowie am Ort der Festnahme wurden neben verschiedenem Diebesgut auch Vermummungsmittel und weitere Beweismittel sichergestellt.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand sollen die Verdächtigen zunächst mit Hilfe eines Steins die Schaufensterscheibe des Geschäfts eigeschlagen haben, woraufhin der 16-Jährige durch die entstandene Öffnung geschlüpft und verschiedenes Diebesgut aus der Auslage entnommen haben soll. Hierbei verletzte er sich offenbar an der beschädigten Glasscheibe.

Der 19-jährige griechische Staatsbürger und der 16-jährige irakische Staatsangehörige wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Dienstag (15.07.2025) dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, der die Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurden die beiden in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Tübingen, insbesondere im Hinblick auf einen weiteren möglichen Tatbeteiligten, dauern an. (gj)

