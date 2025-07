Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Praxis; Verkehrsunfälle; Chlorgas ausgetreten; Arbeiter durch Stromschlag verletzt

Münsingen (RT): In Praxis eingebrochen

Offenbar auf Bargeld dürfte es ein Unbekannter abgesehen haben, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Arztpraxis in der Bahnhofstraße eingebrochen ist. Zwischen 20 Uhr und sieben Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Türe mit brachialer Gewalt Zutritt zu den Praxisräumen, in denen er in der Folge sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlte. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte er dabei auf einen kleineren Bargeldbetrag gestoßen sein, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub gemacht hat. Das Polizeirevier Münsingen sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Hoher Sachschaden bei Unfall auf Kreuzung

Ein Schaden von rund 40.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in der Flughafenstraße entstanden. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete kurz vor zehn Uhr ein 62-jähriger BMW-Fahrer das Rotlicht einer Ampel und bog aus einer Parkplatzausfahrt nach links in die Flughafenstraße ab. Hierbei kollidierte er mit einem den Kreuzungsbereich bei Grünlicht befahrenden Peugeot, den ein 59-Jähriger lenkte. Beide Fahrzeuglenker erlitten infolge des heftigen Zusammenpralls leichte Verletzungen, die vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden konnten. Ihre beiden schwerbeschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Teile der Flughafenstraße mussten zur Bergung der Pkw bis um zwölf Uhr gesperrt werden. (gj)

Nürtingen (ES): Chlorgasalarm im Freibad

Ein Chlorgasalarm hat am Mittwochvormittag zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei im Nürtinger Freibad geführt. Dort hatte gegen 9.15 Uhr die Warnanlage ausgelöst, nachdem Chlorgasflaschen ausgetauscht wurden und hierbei aus noch unklarer Ursache Gas ausgetreten war. Durch die Feuerwehr, die mit 20 Einsatzkräften vor Ort gekommen war, wurde die Anlage überprüft. Eine Evakuierung des Bades war nicht notwendig, für die zum Zeitpunkt des Vorfalls anwesenden Badegäste bestand keine Gefahr. Verletzt wurde niemand. (gj)

Tübingen (TÜ): Radfahrer kollidieren

Beim Zusammenstoß zweier Radfahrer am Montagabend ist ein 33-Jähriger leicht verletzt worden. Gegen 18.30 Uhr fuhr der Mann mit seinem Rennrad von der Alberstraße auf das Areal des Sportinstituts und stieß hierbei vermutlich aus Unachtsamkeit mit einer vor ihm fahrenden 28 Jahre alten Radlerin zusammen. Der bei dem anschließenden Sturz leicht verletzte 33-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (gj)

Dußlingen (TÜ): Arbeiter durch Stromschlag verletzt

Ein Arbeitsunfall hat sich am Mittwochvormittag in der Nelkenstraße ereignet. Dort wurden durch eine Baufirma Grabungsarbeiten durchgeführt. Kurz nach 10.30 Uhr beschädigte ein Bagger eine unterirdisch verlegte Stromleitung. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg im Anschluss ein 32-jähriger Arbeiter in den Graben und überprüfte das beschädigte Kabel, welches er dazu berührte und dadurch einen Stromschlag erhielt. Der Mann wurde nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Tübingen und der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt haben die Ermittlungen übernommen. (gj)

