Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gemeine Schuhdiebe

Weimar (ots)

Am frühen Freitagmorgen wurde ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Marcel-Paul-Straße in Weimar mit einer suspekten Situation konfrontiert. Als er seine Wohnung gegen 05:00 Uhr verließ, stieß er im Treppenhaus auf zwei ihm unbekannte Männer. Sichtlich erschrocken flüchteten diese unvermittelt aus dem Haus. Im Gepäck hatten sie vier Paar Schuhe im Wert von circa 300 EUR, welche sie zuvor aus dem Flur entwendet hatten. Es wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Wer verdächtige Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht hat, wird gebeten, sich telefonisch (03643/882-0) oder per Mail (pi.weimar@polizei.thueringen.de) mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

