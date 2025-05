LPI-J: Keine große Beute gemacht

Apolda (ots) - In der Nacht vom 15.05.2025 zum 16.05.2025 überstiegen unbekannte Täter die Umzäunung des Schulgeländes in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Apolda. Hier durchtrennten sie mehrere Meter, des an der Fassade angebrachten Blitzableiters sowie entfernten einen Teil des Kupferfallrohres. Im Anschluss konnten die Diebe unerkannt mit samt ihrem Beutegut fliehen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, ...

