LPI-J: Dumm gelaufen

Apolda (ots)

Am Samstagmorgen gegen 05:10 Uhr kontrollierten Beamte der PI Apolda in der Ortslage Rödigsdorf, Ilmenauer Straße ein Fahrzeuggespann bestehend aus Pkw und Anhänger. Schnell wurde bei der Kontrolle klar, dass der 43-jährige Fahrer nicht die erforderliche Fahrerlaubnisklasse besaß. In diesem Fall war die zulässige Gesamtmasse von mehr als 4,7 Tonnen weit über der normalen Grenze von 3,5 Tonnen. Genau diese Fahrerlaubnisklasse (B) besaß der Fahrzeugführer. Durch die Beamten wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Als die Beamten die Ehefrau im Fahrzeug befragten, gab diese an, dass Gespann führen zu können. Ein Blick auf den Führerschein der Frau ergab, dass die erforderliche Fahrerlaubnisklasse (BE) vorlag - dumm gelaufen.

