Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehle vollstreckt

Apolda (ots)

Am gestrigen Donnerstag konnte die Polizei gleich fünf Haftbefehle in Apolda vollstrecken. Drei der betroffenen Männer, im Alter zwischen 42 und 54 konnten die von ihnen geforderte Geldstrafe aufbringen und somit einer Gefängnisstrafe entgehen. Einem 40-Jährigen war dies nicht möglich. Er konnte die 1.000 Euro, die von ihm verlangt wurden, nicht bezahlen und muss nun die nächsten 32 Tage in der Justizvollzugsanstalt in Tonna verbringen. Bei dem letzten der fünf Verurteilten- einem 46-jährigen Mann, leistete dessen Bruder derart Widerstand, dass gegen ihn eine Anzeige erstattet wurde. Der eigentliche Adressat wollte seine Geldstrafe in Höhe von 90 Euro nicht bezahlen und verbringt die nächsten 3 Tage ebenfalls in der Justizvollzugsanstalt in Tonna.

