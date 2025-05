Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wohnwagen aufgebrochen

Weimar (ots)

Im Verlaufe der vergangenen Woche brachen unbekannte Täter in einen Wohnwagen in der Rießnerstraße ein. Dafür überstiegen sie den Zaun bzw. das Grundstückstor und gelangten so auf den Abstellplatz mehrerer abgestellter Wohnwagen. Bei einem wurde sich mittels Hebelwerkzeug Zugang verschafft und der Innenraum durchwühlt. Während in Summe lediglich 10 Handtücher im Wert von 50 Euro entwendet wurden, war der entstandene Sachschaden an Tür und Fenstern immens höher. Er lag in einem mittleren vierstelligen Betrag. Täterhinweise gibt es derzeit keine.

