Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrt endete an Hauswand

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: In der Roßstaße parkte am Donnerstagvormittag ein Pkw aus einer Parkbucht rückwärts aus und wollte auf die Straße auffahren. Dabei übersah er einen ankommenden Pkw, sodass es zum Unfall zwischen beiden Fahrzeugen kam. Der Zusammenstoß führte dazu, dass der ankommende Pkw weiter an eine Hauswand fuhr und sich dadurch die beiden Insassen verletzten. Zur weiteren Behandlung sind diese anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden.

