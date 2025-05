LPI-J: Frontalzusammenstoß

Jena (ots) - Der aufgrund der Verursachung eines Verkehrsunfalls gesuchte Mann konnte bekannt gemacht werden (Pressemeldung LPI Jena vom 15.05.2025). Am Mittwochabend lief er unvermittelt auf die Straße am Teichgraben. Einem E-Scooter-Fahrer war es nicht mehr möglich eine Kollision zu verhindern. Anschließend rannte der Mann, der Barfuß unterwegs war, davon. Am Donnerstagnachmittag konnte er im Stadtgebiet durch die ...

