Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Einbruch in Automaten-Kiosk - Festnahme auf frischer Tat

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat am Mittwochabend einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Der 37-Jährige aus Bottrop soll versucht haben, mehrere Automaten in einem SB-Kiosk an der Osterfelder Straße aufzubrechen. Gegen 20.50 Uhr wurde durch die Tat Alarm ausgelöst, woraufhin der Verdächtige auch über die Videokameras beobachtet werden konnte und die Polizei gerufen wurde. Als die Beamten eintrafen, hatte ein Zeuge den Tatverdächtigen bereits an der Flucht gehindert, so dass er noch vor Ort festgenommen werden konnte. Bei dem 37-Jährigen wurde auch Einbruchswerkzeug gefunden und sichergestellt. Der Mann hatte außerdem (geringe Mengen) Drogen dabei. Dazu wurde ebenfalls eine Anzeige geschrieben. Der 37-Jährige wurde ins Gewahrsam der Wache gebracht.

