Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall im Kreuzungsbereich - Wer hatte Grün?

Kaiserslautern (ots)

Heftig gekracht hat es am Montagmorgen im Hilgardring. Gegen 7 Uhr stießen dort zwei Fahrzeuge gegeneinander. Bei der Polizei machten die beiden Fahrerinnen unterschiedliche Angaben, was die Ampelschaltung angeht, weswegen die Beamten nun Zeugen suchen. Zu dem Unfall kam es, als eine 26-Jährige mit ihrem Opel Corsa auf der Friedensstraße in Richtung Donnersbergstraße fuhr. Beim Passieren des Kreuzungsbereichs Hilgardring/Friedensstraße stieß sie dann gegen einen Opel Mokka, der vom Barbarossaring kam und in Richtung Mainzer Straße unterwegs war. Die 34-jährige Fahrerin wurde hierbei verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Die beiden Opel wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Gegenüber den Beamten gaben die Fahrzeugführerinnen an, dass ihre jeweilige Ampel in dem Moment, in dem sie in die Kreuzung eingefahren waren, grün gezeigt hätte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu melden. |kfa

