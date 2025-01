Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Wagen beschädigt? - Polizei sucht Zeugen

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Im Laufe des Sonntags haben sich Unbekannte in der Hauptstraße an einem Renault Clio zu schaffen gemacht. Zwischen 14 und 19 Uhr zerstachen die Täter die Reifen des Autos und zerkratzten die Fahrzeugseiten. Damit aber nicht genug: In der Motorhaube konnte die Besitzerin des blauen Wagens eine Beleidigung vorfinden, die ebenfalls im Lack hinterlassen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und der Beleidigung aufgenommen. Hinweise nimmt das Altstadtrevier unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |kfa

