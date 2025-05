Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gegenverkehr ausgewichen

Weimar (ots)

Am Donnerstagmorgen befuhren ein Pkw und ein 35-jähriger Kradfahrer in dieser Reihenfolge die B85, aus Richtung Großobringen kommend in Fahrtrichtung Daasdorf b.B. Als der Pkw zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeuges ansetzte, folgte ihm der Kradfahrer. Allerdings brach der Pkw-Fahrer seinen Überholvorgang aufgrund von Gegenverkehr ab und scherte wieder ein. Der Motorradfahrer schätzte die Situation falsch ein, bremste nicht rechtzeitig und wich in der Folge nach links auf die Gegenfahrbahn aus. Dort befand sich bereits ein 52-jähriger BMW-Fahrer, der eine Kollision nur noch durch ein Ausweichen nach rechts verhindern konnte. Er geriet in den rechten Straßengraben und kam dort zum Stehen. Der 52-Jährige verletzte sich leicht. Er wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell