Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken von Straße abgekommen

Weimar (ots)

Am Donnerstagabend befuhr ein 32-jähriger Opel-Fahrer in der Landgemeinde Am Ettersberg die Ortsverbindungsstraße zwischen Schwerstedt und Krautheim. Kurz nach der Ortslage Schwerstedt kam der Fahrer vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort zunächst mit einem Leitpfosten und anschließend mit einem Baum. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug wieder auf die Straße lenken, wo er zum Stehen kam. Der 32-jährige Buttstädter blieb glücklicherweise unverletzt. Ins Krankenhaus musste er trotzdem, zur Blutentnahme. Sein durchgeführter Atemalkoholwert zeigte einen Wert von über einem Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Sachschäden entstanden an Baum und Leitpfosten in Höhe von geschätzten 1000 Euro. Der Pkw wurde erheblich an der rechten Fahrzeugseite beschädigt, er musste abgeschleppt werden.

