Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall in Westerwiehe

Gütersloh (ots)

Rietberg (MS) - Montagmorgen (14.07., 10:07 Uhr) kam es im Ortsteil Westerwiehe an der Einmündung Kaunitzer Straße/ Tegelheide zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem sich ein 21-Jähriger aus Polen schwer verletzte.

Der 21-Jährige befuhr mit einem Mercedes Sprinter die Tegelheide in Fahrtrichtung Zum Sporksfeld und beabsichtigte, diese zu überqueren. Währenddessen fuhr eine 67-jährige Frau aus Rietberg mit ihrem Volvo auf der Kaunitzer Straße in Fahrtrichtung Neuenkirchener Straße. Im Kreuzungsbereich der Kaunitzer Straße/ Tegelheide kollidierte der 21-Jährige in seinem Sprinter mit der von rechts kommenden Rietbergerin in ihrem Volvo. In der Folge kollidierte der Mann mit einem Telekommunikationsverteilerkasten, sein Sprinter überschlug sich und kam auf einem Acker zum Stehen.

Der 21-Jährige wurde durch den Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Er wurde per Rettungshubschrauber in ein Bielefelder Krankenhaus geflogen. Die 67-jährige Rietbergerin wurde leicht verletzt zur ambulanten Behandlung per Rettungswagen in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht.

Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Paderborn unterstützt. Für die weiteren Arbeiten an der Unfallstelle wurden Feuerwehrkräfte sowie auch Mitarbeiter des Bauhofs hinzugezogen. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren wurden auch die Untere Wasserbehörde verständigt und erschien an der Unfallstelle.

Der Bereich rund um die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und alle weiteren Maßnahmen für mehrere Stunden gesperrt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt und sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf insgesamt ca. 75.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell