POL-GT: Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung an der Virchowstraße

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - Von Samstag auf Sonntag (12.07., 18.00 Uhr - 13.07., 17.50 Uhr) haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Tierarztpraxis am Friedhofsweg in Wiedenbrück verschafft. Den Erkenntnissen zufolge hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und durchsuchten anschließend die Praxisräume. Gestohlen wurde nach derzeitigem Stand eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei sucht ...

