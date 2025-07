Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnhausbrand an der Von-Galen-Straße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Polizei- und Feuerwehrkräfte wurden am frühen Samstagabend (12.07., 17.15 Uhr) zu dem Brand eines Wohnhauses an der Von-Galen-Straße gerufen. Die eingetroffenen Einsatzkräfte erkannten eine starke Rauchentwicklung und Flammen im direkten Anbau des Wohngebäudes. Die Löschzüge bekämpften den Brand umgehend. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte allerdings nicht verhindert werden, so dass das Gebäude ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Personen wurden durch das Brandgeschehen nicht verletzt.

Brandexperten der Kriminalpolizei Gütersloh haben die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen. Schätzungen zur Schadenshöhe liegen derzeitig noch nicht vor.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell