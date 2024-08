Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Über die Leitplanke geflogen

Struth-Helmershof (ots)

Heute Mittag fuhr ein 39-jähriger Motorradfahrer auf der Landstraße zwischen Asbach und Struth-Helmershof. In einer Kurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine und flog über die Leitplanke. Er verletzte sich bei dem Sturz schwer und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz. Am Motorrad entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Straße musste über eine Stunde voll gesperrt werden.

