Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit verletzter Person

PI Apolda (ots)

Am 06.06.2025, 13:15 Uhr kam es zum Unfall in Apolda, Burkhardtstraße, Einmündung zur Niemöllerstraße. Der Fahrer eines Pkw Seat Ibiza befuhr die Niemöllerstraße in Richtung Burkhardtstraße. Er wollte in die Burkhardtstraße nach rechts abbiegen. Dabei musste der Fahrzeugführer die Vorfahrt beachten. Der Geschädigte befuhr mit seinem Krad Kawasaki die Burkhardtstraße in Richtung Moskauer Straße. Beim Abbiegen des Pkw Seat Ibiza kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beim Unfall wurde der Kradfahrer leicht verletzt. Dieser erlitt Schwellungen und Schürfwunden. Der Geschädigte wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in das Robert-Koch-Krankenhaus Apolda verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500,00 Euro.

