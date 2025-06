LPI-J: Wildunfall

Apolda (ots) - In der Marktpassage in Apolda kam es gestern zu einem kleinen Unfall mit Blechschaden. Beim rückwärts Ausparken ist ein 56-jähriger PKW-Fahrer gegen das Heck eines gegenüber parkenden PKW gestoßen. An beiden Fahrzeugen entstand ein kleiner Blechschaden. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

