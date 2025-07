Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Messerangriff in Haft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen einen 28-Jährigen, der am Dienstagvormittag (15.07.2025) im Reutlinger Listpark einen 36 Jahre alten Mann angegriffen und verletzt haben soll. Der 28-Jährige befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Derzeitigen Ermittlungen zufolge waren die beiden Männer gegen 11.15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in Streit geraten. Diese Streitigkeiten mündeten schnell in Handgreiflichkeiten, in deren Verlauf der Jüngere mutmaßlich ein Messer eingesetzt und seinem Kontrahenten Schnittverletzungen am Hals zugefügt haben soll. Anschließend ergriff der Angreifer die Flucht, wobei ihm der 36-Jährige nachsetzte. Im Bereich der Bahnhofstraße kam es zwischen den beiden erneut zu Handgreiflichkeiten, bevor der 28-Jährige endgültig flüchtete. Im Verlauf umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte er am Dienstagnachmittag im Stadtgebiet angetroffen und widerstandslos festgenommen werden.

Das 36-jährige Opfer wurde zur medizinischen Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert, das er aber nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte.

Der polizeibekannte 28-Jährige wurde am Mittwochnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Reutlingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und setzte ihn in Vollzug. Der nigerianische Staatsangehörige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an. (tr)

