Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Taxifahrer angegriffen - Tatverdächtiger ermittelt

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Nachtrag zur Pressemeldung vom 05.07.2025 / 17.41 Uhr

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nach dem Angriff auf einen Taxifahrer am frühen Samstagmorgen, dem 05.07.2025, ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen zwischenzeitlich gegen einen 36-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Wie bereits berichtet, hatte an diesem Samstagmorgen, gegen 2.30 Uhr, ein Anwohner die Polizei und die Rettungskräfte alarmiert, nachdem er einen schwer verletzten Mann neben dessen Taxi aufgefunden hatte. Noch in der Nacht eingeleitete, kriminalpolizeiliche Ermittlungen führten die Fahnder auf die Spur des 36-Jährigen. Wie sich herausstellte, hatte dieser sich zuvor mit dem Taxi von Stuttgart nach Echterdingen fahren lassen. Offenbar am Ende der Fahrt kam es zwischen dem Fahrgast und dem Taxifahrer zu einer körperlichen Auseinandersetzung bei der der 62-Jährige schwer verletzt wurde. Nachdem der Angreifer offensichtlich das Ausmaß der schweren Verletzungen des Taxifahrers erkannte, alarmierte er die Rettungskräfte, leistete seinem nunmehr am Boden liegende Opfer Erste Hilfe und verließ die Tatörtlichkeit. Der Mann wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Im Verlauf der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 36-Jährigen soweit, dass von der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Haftbefehl erwirkt werden konnte.

Der 36-jährige Deutsche konnte am Mittwoch (16.07.2025) an seiner Wohnung widerstandslos festgenommen werden und wurde noch am gleichen Tag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Der Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell