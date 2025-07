POL-RT: Gebäudebrand

Reutlingen (ots) - Arbeiter in Fensterscheibe gestürzt Ein Arbeitsunfall hat sich am Mittwochnachmittag in der Planie ereignet. Dort war kurz nach 14 Uhr ein Mann auf einer Baustelle mit dem Transport von Fenstern beschäftigt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Mann dabei gestolpert sein und mit dem Arm in eine auf dem Boden gelagerte Fensterscheibe gestürzt sein. Hierbei zog er sich Verletzungen an der Hand und ...

mehr