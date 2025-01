Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflüchtiger gesucht

Jena (ots)

In der Ernst-Schneller-Straße musste eine Autofahrerin am Sonntagmorgen einen Schaden an ihrem geparkten Pkw feststellen. Ihr Audi wies frische Schäden am Fahrzeugheck auf, die beim Abstellen am Vortag gegen 21:30 Uhr noch nicht vorhanden waren. Ein unbekanntes Fahrzeug ist auf dem Parkplatz an den Pkw gestoßen und der Fahrer anschließend geflüchtet. Die Polizei in Jena nimmt Zeugenhinweise unter Angabe der Vorgangsnummer 0023009/2025 jederzeit dankend entgegen (03641 81-0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

