Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach/Altstadt: Trickdiebe erbeuten Schmuck - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Zwei Seniorinnen sind am Freitag (6. Juni) Opfer von Trickdieben geworden. Die Täter erbeuteten wertvollen Schmuck. Ermittler der Kriminalpolizei suchen jetzt Zeugen. Die Fälle im Detail:

Unter dem Vorwand, Mitarbeiter der Stadtwerke Duisburg zu sein, sind zwei Unbekannte am Freitagvormittag (6. Juni, 11:10 Uhr) auf der Straße Am Bischofskamp in die Wohnung einer 83-Jährigen gelangt und haben ihr Schmuck gestohlen. Unter der Legende, die Heizkörper ablesen zu müssen, teilte sich das Duo auf unterschiedliche Räume auf. Nachdem die falschen Stadtwerke-Mitarbeiter kurze Zeit später die Wohnung verlassen hatten, stellte die Seniorin fest, dass zwei Schmuckkoffer samt Inhalt fehlen. Ein Mann soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein und eine orange Weste getragen haben. Er habe dunkle Haare und einen gebräunten Teint. Der zweite Mann soll etwa 1,70 Meter groß sein, kurze dunkle Haare und ebenfalls einen gebräunten Teint haben.

In einem weiteren Fall verschafften sich falsche Telekom-Mitarbeiter am Freitagmittag (6. Juni, 12:30 Uhr) Zugang zur Wohnung einer 88-jährigen Rentnerin auf der Nahestraße.

Ein Mann und eine Frau gaben vor, die Steckdosen überprüfen zu müssen. Als das Duo wenige Minuten später die Wohnung verließ, stellte die Seniorin fest, dass ihr mehrere Ringe fehlen.

Der Mann soll ungefähr 30 Jahre alt sein, eine schlanke Statur und kurze, dunkle Haare haben. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein. Die Frau soll ebenfalls etwa 30 Jahre alt sein, dunkle, kinnlange Haare und auffallend lange Wimpern gehabt haben.

Das Kriminalkommissariat 32 bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg zu wenden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell