Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Kellereinbrüchen - 38-Jähriger festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem er am Dienstag, 27. August, zwischen 18.30 und 18.40 Uhr mindestens drei Kellereinheiten in Mehrfamilienhäusern an der Heßlerstraße und am Kentroper Weg aufgebrochen hatte, konnte ein 38-jähriger wohnsitzloser Mann festgenommen werden.

Einer aufmerksamen Zeugin war der Mann aufgefallen, als er mit einem DVD-Player das Mehrfamilienhaus an der Heßlerstraße verließ - zuvor hatte sie einen lauten Knall wahrgenommen. Als sie ihren Nachbarn im Treppenhaus ansprach, stellten beide fest, dass ein Kellerraum aufgebrochen worden war.

Sie folgten dem Mann in dem auffälligen violetten Oberteil und trafen ihn gerade wieder an, als er aus einem Mehrfamilienhaus am Kentroper Weg kam - wieder die Hände voll mit mutmaßlichem Diebesgut.

Das Diebesgut in eine separat bereitgestellte Tasche gepackt, begab sich der polizeibekannte Mann in Richtung Widumstraße, wo er sein Diebesgut in einem Einkaufswagen verstaute.

Von Zeugen angesprochen und die Polizei alarmierend, flüchtete der 38-Jährige, konnte aber in der Nähe von herbeigeeilten Einsatzkräften angetroffen und festgenommen werden. (ds)

