Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und KPB Wesel: Wesel- Detonation in einem Mehrfamilienhaus - Polizei und StA ermitteln wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion

Wesel (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags kam es gegen 01:28 Uhr zu einer Detonation im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Isselstraße in Wesel. Hierdurch zersplitterten mehrere Fenster und drei Wohnungseingangstüren wurden aus ihren Verankerungen gerissen. Bei der Detonation blieben alle Hausbewohner unverletzt. Sie wurden im Rahmen der Erstversorgung zunächst aus dem Haus evakuiert und betreut. Teilbereiche des Hausflures wurden beschlagnahmt. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Vor Ort konnten die Überreste von Pyrotechnik aufgefunden werden. Ob diese für die Detonation verantwortlich sind, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Duisburg und Kriminalbeamte der Kreispolizeibehörde Wesel ermitteln mit Hochdruck zu den Hintergründen der Tat.

Bislang liegen keine Hinweise auf Bedrohungen oder eine fremdenfeindliche Tat vor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell