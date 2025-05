Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Hildburghausen (ots)

Am 23.05.2025 zeigte eine 48-jährige Halterin eines Pkw bei der Polizei eine Unfallflucht an ihrem Pkw an. Bei dem Pkw handelt es sich um eine silberfarbenen Toyota Yaris. Sie selbst stellte den Schaden am 11.05. fest. Zu diesem Zeitpunkt stand ihr Pkw auf dem Parkplatz neben der Wacholderschänke an der Schule. Nach ihren Angaben wies der Pkw am 01.05. noch keinen Schaden auf. Ob der Schaden am 11.05. auf dem Parkplatz verursacht wurde, ist nicht bekannt.

