POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer erkennt den tatverdächtigen Dieb?

Gelsenkirchen (ots) - Unter dem Vorwand eine kaputte Wasserleitung reparieren zu wollen haben zwei bislang unbekannte Tatverdächtige einen Gelsenkirchener in Erle ausgeraubt. Am Dienstagnachmittag, 22. Juli 2025, schellte es gegen 14.50 Uhr wiederholt beim Senior an der Wohnungstür. Vor der Tür schrie jemand, dass die Wasserleitung kaputt sei. Als der 80-Jährige die Tür öffnete, rauschte ein Mann direkt an ihm ...

