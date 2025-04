Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Kranichstein: Zwei Einbrüche beschäftigen Polizei

Darmstadt (ots)

Kriminelle nahmen am Dienstag (8.4.) zwei Mehrfamilienhäuser ins Visier und erbeuteten unter anderem Schmuck und Bargeld. Zwischen 11.00 und 15.30 Uhr verschafften sich die Täter in Kranichstein unberechtigt Zutritt zur Wohnung in der Mirjam-Pressler-Straße und durchsuchten diese. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute im Wert von circa 3000 Euro in unbekannte Richtung.

Am Nachmittag gegen 15.30 bis 16.30 Uhr hatten es bislang unbekannte Täter in der Erbacher Straße auf ein weiteres Mehrfamilienhaus abgesehen. Dort brachen sie die Wohnungstür im 2. Obergeschoss auf und entwendeten unter anderem Schmuck. Zur Bekleidung der unbekannten Täter ist hier lediglich eine schwarze Jacke bekannt. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

