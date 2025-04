Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: DA-West: Unfallflucht mit verletzter Radfahrerin

Zeugen gesucht!

Darmstadt (ots)

Am Dienstag (08.04.) gegen 08:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Eschollbrücker Straße / Haardtring zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 50-jährige Fahrradfahrerin aus Darmstadt leicht verletzt wurde. Ein nicht bekannter Autofahrer mit einem grauen Kleinwagen befuhr die Eschollbrücker Straße in Richtung Innenstadt und bog nach rechts in den Haardtring ab. Hierbei streifte dieser die neben ihm fahrende Radfahrerin und verletzte diese leicht am Bein. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, bzw. Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier Darmstadt unter Tel.: 06151-969-41210 zu melden.

Berichterstatter: PHK Ball

