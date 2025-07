Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Aktualisierung der Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem Video aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen in Zusammenhang mit einem versuchten Tötungsdelikt in der Altstadt vom Montag, 21. Juli 2025. Dabei wurde ein 39-jähriger Mann durch mehrere Schüsse schwer verletzt. Der Tatverdächtige hat im Rahmen seiner Flucht einen Bus bestiegen, in dem er von einer Überwachungskamera gefilmt wurde. Das Amtsgericht Essen hat die Veröffentlichung dieses Videomaterials, ergänzend zu den bisher veröffentlichen Fahndungsbildern, angeordnet. Im Fahndungsportal der Polizei NRW können die Aufnahmen unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/175247

Zeugen, die Hinweise zu der abgebildeten Person geben können, werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0209 365 7541 oder unter 0209 365 8240 bei der Polizei Gelsenkirchen zu melden.

Die vorangegangene Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen finden Sie unter: https://gelsenkirchen.polizei.nrw/presse/mann-durch-den-einsatz-von-schusswaffe-schwer-verletzt (Juli 2025)

