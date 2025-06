Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Dachstuhl- und Garagenbrand fordern Einsatz der Feuerwehr

Dresden (ots)

Dachstuhlbrand nach Blitzschlag

Wann? 23. Juni 2025 seit 6:47 Uhr

Wo? Bolivarstraße, Trachau

In den frühen Morgenstunden zog ein Gewitter über das Stadtgebiet. Ein Blitz schlug in den Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Bolivarstraße ein und setzte diesen in Brand. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dachfirst, und es war eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar. Über eine Drehleiter wurde zunächst von außen ein Löschangriff eingeleitet und Dachziegel entfernt, um an die Brandstelle zu gelangen. Parallel dazu verschafften sich Trupps unter Atemschutz Zugang zu den Dachgeschosswohnungen, um zu überprüfen, inwieweit sich das Feuer bereits nach innen ausgebreitet hatte. Zusätzlich wurde ein Hochleistungslüfter in Stellung gebracht, um den Brandrauch aus dem Gebäude zu entfernen. Nachdem die offenen Flammen gelöscht waren, wurde der Dachstuhl mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass sich unter der Dachhaut ein Schwelbrand entwickelt hatte, der sich weiter ausbreitet. In der Folge wurden weitere Einsatzkräfte nachalarmiert, um zusätzliche Bereiche des Daches zu öffnen und gezielt ablöschen zu können. Die Rauchentwicklung verstärkte sich dadurch erneut. Aktuell sind rund 40 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Übigau und Altstadt, der Rettungswache Pieschen sowie der B-Dienst und der U-Dienst im Einsatz. Verletzte sind bislang nicht zu beklagen. Die Bolivarstraße ist derzeit voll gesperrt. Aufgrund der angespannten Parksituation kommt es im Umfeld der Einsatzstelle zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Garagenbrand

Wann? 23. Juni 2025 07:16 - 08:30 Uhr

Wo? Espenstraße, Gorbitz

Aus noch zu ermittelnder Ursache kam es in einem Garagenhof zum Brand einer Garage. In der betroffenen Garage befand sich ein BMW, der durch das Feuer erheblich beschädigt wurde. Die Einsatzkräfte verschafften sich gewaltsam Zugang zur Garage und löschten den Brand mit Wasser und Löschschaum. Während der Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 30 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau und Altstadt, der Rettungswache Löbtau sowie der Stadtteilfeuerwehr Gorbitz.

