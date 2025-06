FW Dresden: Erneuter Rauchaustritt aus Brandruine der ehemaligen Staatsoperette - Feuerwehr im Einsatz

Feuerwehr Dresden

Erneuter Rauchaustritt aus Brandruine der ehemaligen Staatsoperette - Feuerwehr im Einsatz

Dresden

Wann? 9. Juni 2025 17:19 Uhr bis 18:45 Uhr

Wo? Pirnaer Landstraße, Leuben

Ein Anwohner meldete über den Notruf 112 eine Rauchentwicklung in der Brandruine der ehemaligen Staatsoperette in Dresden. Daraufhin alarmierte die Integrierte Regionalleitstelle 16 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen sowie die Stadtteilfeuerwehr Niedersedlitz. Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage: Aus dem hinteren Gebäudeteil trat heller Rauch aus, zudem war deutlicher Brandgeruch wahrzunehmen. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zum Gebäude und brachten eine Drehleiter in Stellung. Der Brandherd konnte rasch lokalisiert werden: Mehrere Holzbalken schwelten und entwickelten Rauchgase. Die Brandbekämpfung erfolgte gezielt mit einem Strahlrohr vom Korb der Drehleiter aus. Nach Abschluss der Nachkontrolle wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Verletzt wurde niemand. Für etwa 20 Minuten musste die Pirnaer Landstraße teilweise gesperrt werden. Davon war auch der ÖPNV der Dresdner Verkehrsbetriebe betroffen.

