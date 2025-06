Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Großbrand in der ehemaligen Staatsoperette - Einsatz erfolgreich beendet

Dresden (ots)

Wann? 6. Juni 2025 19:37 Uhr bis 7. Juni 13:00 Uhr

Wo? Pirnaer Landstraße, Leuben

Nach rund 18-stündigem Großeinsatz beendet die Feuerwehr Dresden heute um 13 Uhr ihre Einsatzmaßnahmen an der ehemaligen Staatsoperette an der Pirnaer Landstraße. Der Großbrand, der am gestrigen Abend aus bislang ungeklärter Ursache ausbrach, konnte im Laufe der Nacht unter Kontrolle gebracht und schließlich in den frühen Morgenstunden gelöscht werden.

Bereits beim Eintreffen der ersten Kräfte waren offene Flammen und eine massive Rauchentwicklung sichtbar. Aufgrund der dichten Wohnbebauung im Umfeld sowie der Zugrichtung der Rauchwolke wurden frühzeitig umfassende Schutzmaßnahmen eingeleitet: Eine Bevölkerungswarnung wurde ausgelöst, angrenzende Wohngebäude evakuiert, der Öffentliche Nahverkehr unterbrochen und die Pirnaer Landstraße voll gesperrt.

Ein Innenangriff war aufgrund der enormen Hitze- und Rauchentwicklung zunächst nicht möglich. Die Brandbekämpfung erfolgte über einen großangelegten Außenangriff mit insgesamt sieben Strahlrohren - darunter drei über Drehleitern. Unterstützt wurde die Einsatzleitung dabei durch die Drohnenstaffel des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB), die mit Wärmebildaufnahmen wichtige Erkenntnisse über das Brandgeschehen lieferte.

Im Verlauf der Nacht griff das Feuer auf den Dachstuhl des Vorderhauses über. Um die enorme Brandenergie gezielt aus dem Gebäude abzuleiten, entschied die Einsatzleitung gegen 22:50 Uhr, das kontrollierte Durchbrennen des Dachstuhls temporär zuzulassen. Parallel wurde der umliegende Gebäudebereich durch Riegelstellungen geschützt, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Trotz intensiver Löschmaßnahmen stürzte im hinteren Bereich eine Brandwand ein - der Zuschauerraum ist inzwischen vollständig zerstört. Gegen 5:30 Uhr konnte schließlich "Feuer aus" gemeldet werden. Die Nachlöscharbeiten, insbesondere zur Bekämpfung verbleibender Glutnester unter der Dachhaut und im rückwärtigen Bereich, dauerten bis in die Mittagsstunden an. Zur Öffnung und Räumung von Gebäudeteilen kommt dabei auch Spezialtechnik des Technischen Hilfswerks (THW) zum Einsatz.

Die Verkehrsfreigabe der Pirnaer Landstraße ist inzwischen erfolgt, Einschränkungen bestehen nicht mehr. Die Warnung an die Bevölkerung wurde mit dem Rückgang der Rauchentwicklung aufgehoben. Insgesamt waren rund 150 Einsatzkräfte im Einsatz, darunter Kräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau, Striesen, Löbtau, Altstadt und Albertstadt, zahlreiche Stadtteilfeuerwehren, der Rettungsdienst sowie zwei Drohnenstaffeln und das Technische Hilfswerk. Der Grundschutz für das Stadtgebiet wurde während des Einsatzes durch nachalarmierte Stadtteilfeuerwehren sichergestellt.

Dank und Anerkennung

Die Feuerwehr Dresden dankt allen eingesetzten Kräften für ihr außerordentliches Engagement, ihre hohe Einsatzbereitschaft und die professionelle Zusammenarbeit in einer herausfordernden Lage. Unser besonderer Dank gilt den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr - sowohl jenen, die direkt an der Einsatzstelle tätig waren, als auch denen, die währenddessen den Grundschutz in der Landeshauptstadt Dresden sichergestellt haben.

Ein herzliches Dankeschön geht auch an alle unterstützenden Organisationen, das Technische Hilfswerk, den Drohnenstaffeln, die Polizei sowie die Dresdner Verkehrsbetriebe für die gute Zusammenarbeit.

Nicht zuletzt danken wir den Bürgerinnen und Bürgern Dresdens für ihr Verständnis, ihre Geduld - und die vielen positiven Rückmeldungen und aufmunternden Worte über unsere Social-Media-Kanäle.

