POL-PB: Zusammenstoß zwischen Pkw- und E-Scooter Fahrer

Paderborn (ots)

(md) Am Mittwochabend, 07. Mai kam es gegen 21.00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw- und einem E-Scooter-Fahrer, bei dem der Scooter-Fahrer leicht verletzt wurde.

Ein 31-jähriger war abends mit seinem Skoda auf der Marienstraße stadteinwärts in Paderborn unterwegs und beabsichtigte, an der Ampel nach links in die Königsstraße abzubiegen und fuhr zwischen zwei wartenden Linienbussen in die Straße ein. Zeitgleich war ein 38-jähriger mit seinem E-Scooter aus Richtung Marienstraße in Fahrtrichtung Friedrichstraße unterwegs. Er fuhr an dem zweiten, wartenden Linienbus auf Höhe der Königstraße vorbei und es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw.

Dabei verletzte sich der Scooter-Fahrer leicht, es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro.

Da die Polizei Paderborn festgestellt hat, dass es bezüglich der richtigen Handhabung von E-Scootern immer wieder Unsicherheiten und Fehlverhalten gibt, hat sie auf ihrer Homepage eine Informationsseite zum sicheren Umgang mit E-Scootern aufgesetzt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/sicher-unterwegs-mit-dem-e-scooter

