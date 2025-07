PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Fahrräder und Snowboard gestohlen +++ Mann beschädigt Supermarkttür +++ Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Fahrräder und Snowboard gestohlen,

Kronberg, Oberhöchstadt, Kastanienstraße, Sonntag, 13.07.2025, 18 Uhr bis Montag, 14.07.2025, 13 Uhr

(da)In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen Unbekannte in ein Kellerabteil in Oberhöchstadt ein. Zwischen 18 Uhr und 13 Uhr gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus in der Kastanienstraße. Im Keller brachen sie in einen Abstellraum ein und entwendeten zwei Fahrräder, ein Snowboard und die dazugehörige Ausrüstung im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Mit dieser Beute gelang ihnen ungesehen die Flucht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und nimmt unter der Rufnummer (06174) 9266-0 Hinweise entgegen.

2. Mann beschädigt Supermarkttür,

Bad Homburg, Gonzenheim, Basler Straße, Montag, 14.07.2025, 20.28 Uhr

(da)Am Montagabend hat ein unbekannter Mann die Eingangstür eines Supermarkts in Gonzenheim beschädigt. Um 20.28 Uhr machte er sich an dem bereits geschlossenen Markt in der Basler Straße zu schaffen, indem er die Tür wiederholt eindrückte. Infolge der Beschädigungen war die Tür nicht mehr funktionsfähig. Die Tat wurde jedoch von Überwachungskameras gefilmt. Die Polizeistation Königstein fahndet nun nach einem etwa 1,75 Meter großen Mann mit kurzem, braunem, lichtem Haar. Er trug schwarze, lange Kleidung, einen schwarzen Rucksack und eine schwarze Basecap. Hinweise werden unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegengenommen.

3. Zeugensuche nach Verkehrsunfall,

Donnerstag, 10.07.2025, 17.15 Uhr, Bad Homburg, Schleußnerstraße & Schaberweg,

(da)Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall in Bad Homburg Zeuginnen und Zeugen. Am Donnerstag kam es gegen 17.15 Uhr an der Kreuzung Schleußnerstraße/Schaberweg zur Kollision eines 1er BMW, der die Schleußnerstraße in Richtung Frölingstraße befuhr, mit einem VW Passat, der den Schaberweg nutzte und nach links in die Schleußnerstraße einbiegen wollte. Verletzt wurde niemand, der Schaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. An besagter Kreuzung ist die Vorfahrt mittels einer Ampel geregelt. Da die Aussagen der Beteiligten hinsichtlich der Grün- bzw. Rotphasen zum Unfallzeitpunkt auseinandergehen, ist die Polizei auf der Suche nach Zeuginnen und Zeugen. Wenn Sie den Unfall am Donnerstagabend mitbekommen haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg.

