POL-HG: Hakenkreuz an Hausfassade +++ Erfolglose Diebe hebeln an Essensautomaten +++ Motorradfahrer bei Alleinunfall verletzt +++ Motorradsicherheit im Taunus im Blick

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Hakenkreuz an Hausfassade,

Königstein, Schneidhain, Wiesbadener Straße, Freitag, 11.07.2025, 14 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte die Fassade eines Mehrfamilienhauses in Königstein (Schneidhain) mit Hakenkreuzen beschmiert. Die Eigentümer des Objekts in der Wiesbadener Straße mussten die drei Verschandelungen am Freitag gegen 14 Uhr feststellen. Täterhinweise sind bisher nicht bekannt. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

2. Erfolglose Diebe hebeln an Lebensmittelautomaten, Bad Homburg, Ober-Eschbach, Bienäcker, Sonntag, 13.07.2025, 0.50 Uhr

(da)Am Sonntag kurz nach Mitternacht versuchten zwei Diebe erfolglos, einen Lebensmittelautomaten in Bad Homburg (Ober-Eschbach) zu öffnen. Gegen 0.50 Uhr näherten sich die bislang unbekannten Täter dem Automaten in der Straße "Bienäcker" auf dem Gelände eines Bauernhofs. Mit einem Brecheisen versuchten sie wiederholt, den Kassenschacht aufzuhebeln. Hierbei verursachten sie einen Schaden von rund 1.000 Euro. An die im Inneren gelagerten Lebensmittel und das Bargeld gelangten sie jedoch nicht, weshalb sie unverrichteter Dinge flüchteten. Ihre Tat wurde von einer Videokamera aufgezeichnet. Die Kriminalpolizei fahndet nun nach zwei Männern, die dunkle, lange Kleidung trugen. Mögliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Motorradfahrer bei Alleinunfall verletzt, Bundesstraße 456 bei Oberursel, Oberstedten, Sonntag, 13.07.2025, 6.30 Uhr

(da)Am Sonntagmorgen kollidierte ein Motorradfahrer bei Oberursel mit einer Baustellenabsperrung. Der 50-Jährige war gegen 6.30 Uhr mit seiner Suzuki von Bad Homburg in Richtung Oberursel unterwegs. Kurz vor Oberstedten finden derzeit Bauarbeiten mit entsprechenden Sicherheitsbaken statt. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der Mann die Kontrolle über sein Zweirad, fuhr über eine Warnbake und prallte gegen die Leitplanke. Die Suzuki war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

4. Motorradsicherheit im Taunus im Blick, Hochtaunuskreis & Rheingau-Taunus-Kreis, Sonntag, 13.07.2025

(da)Bei gezielten Verkehrskontrollen am Sonntag rund um den Feldberg und an weiteren Punkten im Taunus hat die Polizei Motorradfahrende besonders im Blick gehabt. Ziel der Maßnahme war es, sowohl die Verkehrssicherheit zu erhöhen als auch den Lärmschutz in der Region zu gewährleisten. Pünktlich zur Mittagszeit versammelten sich die Einsatzkräfte der Polizei am Sandplacken im Hochtaunus sowie an verschiedenen Punkten im Rheingau-Taunus-Kreis, um gezielte Kontrollmaßnahmen auf den beliebten Motorradstrecken durchzuführen. Unterstützt wurde die Aktion von der Landeskradstaffel Hessen, die deutlich Präsenz zeigte und zahlreiche Kontrollen auf den Strecken im Aartal, an der Wisper und im Feldberggebiet durchführte. Insgesamt konnten 143 Motorräder kontrolliert werden. Erfreulicherweise mussten nur zwei Motorräder wegen baulicher Veränderungen - fehlender dB-Killer und fehlender Kettenschutz - vor Ort stillgelegt werden. Weniger erfreulich waren Feststellungen zu fehlender Mindestprofiltiefe der Bereifung und nicht geeigneten Helmen. Bei den Helmen führte dies zur Untersagung der Weiterfahrt; in einem Fall führte die Nichtbeachtung zur Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels. Zwei Motorradfahrenden im Rheingau-Taunus-Kreis wurde wegen nicht angepasster Fahrweise ein Platzverweis erteilt. Unglücklicherweise wurde ein Fahrer der Landeskradstaffel während einer Zweiradkontrolle von einem vorbeifahrenden Pkw angefahren und leicht verletzt. Der verantwortliche Golf-Fahrer fuhr gegen 14 Uhr auf der Landesstraße 3321 von Laufenselden kommend in Richtung Bundesstraße 54. Scheinbar durch die Kontrollstelle abgelenkt, lenkte er sein Auto unbewusst nach rechts und erfasste den Polizeibeamten. Der Beamte wurde durch die Kollision leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Auch in den kommenden Wochen plant die die Polizei weitere Kontrollen - sowohl zur Prävention als auch zur konsequenten Ahndung von Verstößen. Diese Maßnahmen sollen die Verkehrssicherheit von Motorradbegeisterten verbessern und Motorradlärm in stark frequentierten Naherholungsgebieten reduzieren.

