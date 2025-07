PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Softair-Waffen lösen Polizeieinsatz aus +++ Einbrecher zugange

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Softair-Waffen lösen Polizeieinsatz aus, Bad Homburg, Bahnhof, Mittwoch, 09.07.2025, 13.50 Uhr

(da)Zwei junge Männer, die mit Softair-Waffen hantierten, haben am Mittwoch einen größeren Polizeieinsatz in Bad Homburg ausgelöst. Gegen 13.50 Uhr gingen Notrufe bei der Polizei ein, dass zwei bewaffnete Männer am Bad Homburger Bahnhof stehen und in die Luft schießen würden. Aufgrund der daraus resultierenden, anzunehmenden Gefahrenlage war die Polizei zeitnah mit einer Vielzahl an Kräften vor Ort. Die Einsatzkräfte sprachen die zwei Personen gezielt und unter Vorhalt der Dienstwaffe an. Diese legten daraufhin ihre Waffen nieder und wurden kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich lediglich um Softair-Waffen handelte, die auf den ersten Blick jedoch täuschend echt aussahen. Bei den beiden Personen handelte es sich um einen 17-Jährigen aus Schmitten und einen 18-Jährigen aus Grävenwiesbach. Sie mussten die Einsatzkräfte zunächst zur Polizeistation Bad Homburg begleiten und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Polizei warnt nochmals ausdrücklich vor dem Gebrauch von sogenannten Anscheinswaffen. Aufgrund ihres täuschend echten Aussehens sollten diese nicht in der Öffentlichkeit gezeigt oder mitgeführt werden. Im Ernstfall muss die Polizei immer davon ausgehen, dass es sich um echte Waffen handelt.

2. Einbrecher zugange,

Oberursel, Am Wernerskreuz, Mittwoch, 09.07.2025, 19 Uhr bis Donnerstag, 10.07.2025, 19 Uhr

(da)Zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend waren in Oberursel Einbrecher zugange. Auf bislang unbekannte Weise gelangten die Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Wernerskreuz". Sie durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten und Schränke. Ob sie Beute machten, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Sollte Ihnen im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen sein, nimmt die Polizeistation Oberursel Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

