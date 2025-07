PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Auseinandersetzung nach Kerbbesuch +++ Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Auseinandersetzung nach Kerbbesuch,

Kronberg, Katharinenstraße, Mittwoch, 09.07.2025, 0.40 Uhr

(da)Am Mittwoch kam es kurz nach Mitternacht in Kronberg im Nachgang an einen Kerbbesuch zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen. Gegen 0.40 Uhr wurden Rettungskräfte und Polizei in die Katharinenstraße gerufen, da dort eine Schlägerei im Gange sei. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war es zu einem Disput zwischen einer siebenköpfigen Personengruppe und Mitarbeitenden der Security gekommen. Im Zuge dessen habe ein Beteiligter der Gruppe auch Pfefferspray eingesetzt und ein Taschenmesser vorgezeigt, ohne dieses weiter zu verwenden. Ein Mitglied der Gruppe konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen angetroffen und festgenommen werden. Es handelte sich um einen 27-Jährigen aus Flörsheim. Bei seiner Festnahme sperrte er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Folglich wird nun gegen ihn neben gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung auch wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Auch gegen die Mitarbeitenden der Security wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Darüber hinaus beleidigte und bedrohte ein 23-jähriger Oberurseler die Einsatzkräfte im Rahmen der Fahndung massiv, was auch ihm eine entsprechende Anzeige einbrachte. Die Ermittlungen zu dem Geschehen in der Katharinenstraße dauern zum jetzigen Zeitpunkt noch weiter an. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06174) 9266-0 bei der Polizeistation Königstein zu melden.

2. Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt,

Landesstraße 3005 (Frankfurter Straße) bei Kronberg, Dienstag, 08.07.2025, 12.10 Uhr

(da)Am Dienstagmittag wurde ein Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto leicht verletzt. Gegen 12.10 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Pedelec auf einem Radweg entlang der Landesstraße 3005 von Kronberg kommend in Richtung Schwalbach. Gleichzeitig wollte ein 82-Jähriger mit seinem VW von einer Grundstücksausfahrt auf die L 3005 einbiegen. Hier war er gegenüber dem Radfahrer wartepflichtig. Er nahm den Radfahrer jedoch nicht wahr, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Der Schaden wird auf über 4.000 Euro geschätzt. Ein hinzugerufener Rettungswagen versorgte den 37-Jährigen und brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

